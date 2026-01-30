Playoffs da Champions League: com Real Madrid x Benfica, veja todos os confrontos

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) sorteou nesta sexta-feira (30) os confrontos da fase de playoffs da Champions League 2025/2026, a Liga dos Campeões da Europa. O duelo que mais chama a atenção dos torcedores é Real Madrid x Benfica, que recentemente protagonizaram uma partida impressionante na fase de liga.

Além deste jogo, outros confrontos chamam atenção, como um clássico francês entre o Paris Saint-Germain (PSG), atual campeão da competição, e Monaco, além de Atalanta x Borussia Dortmund e Juventus x Galatasaray, equipes de tradição na Europa. Os confrontos acontecerão entre os dias 17 e 25 de fevereiro.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS DOS PLAYOFFS DA CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta x Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen x Olympiacos

Juventus x Galatasaray

Atlético de Madrid x Club Brugge

PSG x Monaco

Newcastle x Qarabag

Real Madrid x Benfica

Inter de Milão x Bodo/Glimt

Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Atalanta e Bayer Leverkusen vão disputar o jogo da volta em casa, como mandantes. Os vencedores dos confrontos avançam para as oitavas de final da Champions League.

Outras oito equipes conquistaram vaga direta nas oitavas e agora aguardam a definição de seus adversários. Estão classificados: Barcelona, da Espanha, Chelsea, da Inglaterra, Liverpool, da Inglaterra, Tottenham, da Inglaterra, Sporting, de Portugal, Manchester City, da Inglaterra, Arsenal, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.