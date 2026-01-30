Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Playoffs da Champions League: com Real Madrid x Benfica, veja todos os confrontos

Sorteio da Uefa também definiu duelos como PSG x Monaco e Juventus x Galatasaray na fase eliminatória

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:31)
Jogada
Legenda: Confrontos da fase de playoffs da Champions League 2025/2026
Foto: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) sorteou nesta sexta-feira (30) os confrontos da fase de playoffs da Champions League 2025/2026, a Liga dos Campeões da Europa. O duelo que mais chama a atenção dos torcedores é Real Madrid x Benfica, que recentemente protagonizaram uma partida impressionante na fase de liga.

Além deste jogo, outros confrontos chamam atenção, como um clássico francês entre o Paris Saint-Germain (PSG), atual campeão da competição, e Monaco, além de Atalanta x Borussia Dortmund e Juventus x Galatasaray, equipes de tradição na Europa. Os confrontos acontecerão entre os dias 17 e 25 de fevereiro.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS DOS PLAYOFFS DA CHAMPIONS LEAGUE

  • Atalanta x Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen x Olympiacos
  • Juventus x Galatasaray
  • Atlético de Madrid x Club Brugge
  • PSG x Monaco
  • Newcastle x Qarabag
  • Real Madrid x Benfica
  • Inter de Milão x Bodo/Glimt

Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Atalanta e Bayer Leverkusen vão disputar o jogo da volta em casa, como mandantes. Os vencedores dos confrontos avançam para as oitavas de final da Champions League.

Outras oito equipes conquistaram vaga direta nas oitavas e agora aguardam a definição de seus adversários. Estão classificados: Barcelona, da Espanha, Chelsea, da Inglaterra, Liverpool, da Inglaterra, Tottenham, da Inglaterra, Sporting, de Portugal, Manchester City, da Inglaterra, Arsenal, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.

Assuntos Relacionados
Fortaleza acerta empréstimo do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX

Jogada

Fortaleza acerta a contratação do atacante Vitinho, do Tijuana-MEX

Jogador chega ao Pici por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra

Fernanda Alves Há 9 minutos
Pedro Martins é o CEO de futebol do Fortaleza

Jogada

Quem é quem no novo departamento de futebol do Fortaleza para 2026

Após reformulação completa, clube define CEO e quatro gerências para reestruturar o futebol em 2026

Daniel Farias Há 17 minutos
Confrontos da fase de playoffs da Champions League 2025/2026

Jogada

Playoffs da Champions League: com Real Madrid x Benfica, veja todos os confrontos

Sorteio da Uefa também definiu duelos como PSG x Monaco e Juventus x Galatasaray na fase eliminatória

Daniel Farias Há 1 hora
Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite

Jogada

Resultados da Série A: Vasco perde após bronca de Diniz e Botafogo goleia Cruzeiro de Tite

Rodada inaugural foi encerrada nesta quinta-feira com dois jogos e mudanças na parte de cima da tabela

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Tirol vence Quixadá e lidera quadrangular do rebaixamento do Cearense

Canarinho do Sertão perdeu um pênalti nos acréscimos da partida

Vladimir Marques 29 de Janeiro de 2026
técnico

Jogada

Ceará intensifica preparação para enfrentar o Horizonte pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam no domingo

Redação 29 de Janeiro de 2026