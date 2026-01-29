Real Madrid toma gol de goleiro e fica fora do G8: Quem está nas Oitavas e Playoffs da Champions

Foram definidos nesta quarta-feira todos os classificados as fases de mata-mata da Liga dos Campeões 2025. Os 36 times participantes entraram em campo ao mesmo tempo para uma rodada emocionante com 18 jogos simultâneos e com desfechos incríveis.

Para a última rodada, potências estavam ameaçadas de não se classificarem para os playoffs que iria até a 24ª colocação, como Borussia Dortmund, Juventus, PSG, Inter e Real Madrid, mostrando que o atual formato deixa a competição emocionante, algo que não acontecia em fases de grupos tradicionais, com os gigantes já classificados com antecedência.

Foram 8 classificados diretamente para as Oitavas de Final, e mais 16 que foram para os playoffs. Três gigantes não conseguiram uma vaga entre os 8 e terão que jogar os playoffs para chegar nas Oitavas: Real Madrid, PSG e Internazionale.

Real Madrid

O Real Madrid ficou em 9º, perdendo um jogo inacreditável para o Benfica no estádio da Luz por 4x2, sofrendo um gol no último minuto, de goleiro, com o ucraniano Trubin marcando de cabeça, garantindo a classificação dos Encarnados de Mourinho com a última vaga para os playoffs.

A equipe do recém chegado Arboleda está em crise e terá um longo caminho pela frente para retomar a hegemonia continental.

PSG

O atual campeão da Champions League ficou em 11º após empatar com o Newcastle em casa. Dembele perdeu um pênalti antes de Vitinha abrir o placar e Willock empatou para os The Magpies, que também foram aos playoffs, em 12º com a mesma pontuação do time francês.

Inter

Os Nerazzurri, atuais vice campeões europeus, até venceram o Borussia Dortmund por 2x0 fora de casa, mas as 3 derrotas seguidas - para Arsenal, Liverpool e Atlético de Madrid - complicaram a equipe rumo ao G8.

Classificados:

Para as Oitavas (1º ao 8º)

Arsenal (1º com 24 pontos), Bayern (2º com 21), Liverpool (3º com 18), Tottenham (4º com 17), Barcelona (5º com 16), Chelsea (6º com 16), Sporting Lisboa (7º com 16) e Manchester City (8º com 16) avançaram diretamente às oitavas de final. avançaram diretamente às oitavas de final.

Nos Playoffs (9º ao 24º)

Real Madrid, Atalanta, Atletico de Madrid, Borussia Dortmund, Benfica, Bodo/Glimt, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Juventus, Leverkusen, Monaco, Newcastle, Olympiacos, Paris, Qarabag jogarão os playoffs.

Eliminados (25º ao 36º)

Ajax, Athletic Club, Copenhagen, Frankfurt, Kairat Almaty, Marseille, Napoli, Pafos, PSV, Slavia Praha, Union SG, Villarreal estão eliminados.

Legenda: Os classificados para as Oitavas e Playoffs da Champions League Foto: Reprodução / UEFA

Sorteio e chaveamento

O sorteio do mata-mata da Champions será nesta sexta-feira (30), às 8 horas, na Suíça. A UEFA já divulgou o provável chaveamento de acordo com as colocações da 1ª Fase: