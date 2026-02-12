Torcedores invadem gramado e agridem jogadores durante jogo no Maranhão; veja vídeos
Jogo entre Moto Club e IAPE precisou ser encerrado por falta de condições de segurança
Jogadores do Moto Club foram agredidos por torcedores no gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), durante uma partida contra o IAPE, pelo Campeonato Maranhense. De acordo com o ge, membros de uma torcida organizada do Moto invadiram o gramado aos 38 minutos do segundo tempo.
Ainda de acordo com a reportagem, os torcedores cercaram e agrediram jogadores do Moto Club, que foram protegidos por outros atletas que estavam no banco de reservas e por membros da comissão técnica do clube maranhense, que na ocasião perdia por 2 a 0 e estava sendo eliminado do campeonato estadual.
VEJA O VÍDEO
A Polícia Militar do Maranhão entrou no gramado do Nhozinho Santos para conter os invasores e parar a confusão. Em seguida, o árbitro da partida, Paulo José Sousa Mourão, encerrou a partida por falta de condições ideais de segurança para o jogo.
Com o resultado, o Moto Club foi eliminado do Campeonato Maranhense nas semifinais, tendo apenas a Série D do Brasileirão 2026 para disputar no restante da temporada. Já o IAPE garantiu vaga na final do torneio estadual.