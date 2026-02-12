Torcedores invadem gramado e agridem jogadores durante jogo no Maranhão; veja vídeos

Jogadores do Moto Club foram agredidos por torcedores no gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís (MA), durante uma partida contra o IAPE, pelo Campeonato Maranhense. De acordo com o ge, membros de uma torcida organizada do Moto invadiram o gramado aos 38 minutos do segundo tempo.

Ainda de acordo com a reportagem, os torcedores cercaram e agrediram jogadores do Moto Club, que foram protegidos por outros atletas que estavam no banco de reservas e por membros da comissão técnica do clube maranhense, que na ocasião perdia por 2 a 0 e estava sendo eliminado do campeonato estadual.

A Polícia Militar do Maranhão entrou no gramado do Nhozinho Santos para conter os invasores e parar a confusão. Em seguida, o árbitro da partida, Paulo José Sousa Mourão, encerrou a partida por falta de condições ideais de segurança para o jogo.

Com o resultado, o Moto Club foi eliminado do Campeonato Maranhense nas semifinais, tendo apenas a Série D do Brasileirão 2026 para disputar no restante da temporada. Já o IAPE garantiu vaga na final do torneio estadual.