Gramado das pequenas áreas da Arena Castelão é replantado; veja fotos

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou nesta sexta-feira (3) que o gramado das pequenas áreas sul e norte da Arena Castelão está passando por um processo de replantio de grama, bem como da área próxima ao banco de reservas e comissão técnica.

O replantio do gramado nestas áreas está sendo feito através de rolos de grama. Por meio de fotos divulgadas pela SOP é possível ver os rolos colocados nas pequenas áreas do gramado da Arena Castelão.

Legenda: Replantio do gramado do Castelão Foto: Eudes Brasil/Ascom SOP

Para que o replantio seja possível, foi acordada uma pausa de onze dias ao gramado da Arena Castelão, com um jogo do Ceará e um jogo do Fortaleza sendo transferidos para o estádio Presidente Vargas (PV).

Os reparos foram necessários após a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vetar a realização de partidas de competições organizadas pela entidade no Castelão, depois de uma vistoria no gramado por uma equipe de engenheiros agrônomos.

Para a Conmebol, o estádio não atende aos requisitos mínimos de qualidade da grama, sendo desclassificado para receber jogos de competições organizadas pela entidade até a correção dos problemas existentes.Uma nova vistoria no gramado será feita no dia 9.