Ceará oficializa descontinuidade de contrato com patrocinador master; veja valores

O Ceará comunicou de maneira oficial na manhã desta sexta-feira (3) a descontinuidade do contrato de patrocínio firmado entre o clube e a casa de apostas Estrela Bet. A decisão do rompimento foi tomada em comum acordo e já havia sido noticiada pelo Diário do Nordeste.

A Estrela Bet era a patrocinadora master (o principal patrocinador de um clube de futebol) do Ceará desde o mês de abril de 2023. De acordo com o comunicado publicado pelo clube cearense, o distrato foi amigável e não gerou nenhum tipo de multa para as partes.

O acordo entre Ceará e Estrela Bet previa o pagamento de R$ 30 milhões em três anos, sendo R$ 10 milhões por temporada. Os valores classificava o contrato como o maior da história do Alvinegro de Porangabuçu.

Agradecemos o apoio, respeito e colaboração de todos os envolvidos e desejamos todo sucesso. Ceará Em nota oficial

O Ceará também informou na nota que possui “conversas adiantadas para fechamento contratual de um novo patrocinador master”. O Diário do Nordeste apurou que trata-se da casa de apostas Blaze, que deve pagar R$ 36 milhões ao clube nos próximos três anos.

ESTRELA BET TAMBÉM CONFIRMA RESCISÃO

A Estrela Bet também confirmou, por meio de uma nota, que concluiu a rescisão contratual amigável com o Ceará e informou que a decisão foi tomada em comum acordo. A empresa também agradeceu ao clube e seus torcedores por todo o carinho e respeito.