Flamengo x Fortaleza Basquete Cearense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis quintetos

O Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra nesta sexta-feira (3), às 20h, no Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo, no primeiro jogo da segunda fase dos playoffs da temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB). Os clubes se enfrentarão em um confronto onde o time que conquistar três vitórias primeiro avança de fase.

Para chegar nessa fase, o Fortaleza BC terminou a temporada regular na 8ª posição, com 20 vitórias conquistadas em 36 jogos disputados. Já na primeira fase da pós-temporada, o Carcalaion, como também é chamado o time cearense, eliminou o São José-SP, após vencer dois jogos em sequência.

Já o Flamengo confirmou seu favoritismo na primeira fase da competição e se classificou na 1ª colocação geral, com 31 vitórias conquistadas em 36 jogos. No primeiro confronto da pós-temporada, o Rubro Negro passou, com tranquilidade, pelo Botafogo, após, também, vencer dois jogos em sequência.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV.

PALPITE

PROVÁVEL QUINTETO INICIAL

Flamengo

Quinteto: Franco Balbi (Armador), Didi Louzada (Ala), Martín Cuello (Ala), Gabriel Jau (Ala-Pivô), Devon Scott (Pivô)

Técnico: Gustavo Antônio de Conti.

Fortaleza BC

Quinteto: Sebastian Orresta (Armador), Deontae Mcclanahan (Ala), Eddy Carvalho (Ala), Filipe Queiros (Ala-Pivô), Eden Ewing (Pivô).

Técnico: Flávio Espiga.

FORTALEZA BC x MOGI | FICHA TÉCNICA

Competição: 1º jogo da segunda fase dos playoffs do NBB 2023/24

Local: Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Data: 03/05/2024 (sexta-feira)

Horário: 20h00 (de Brasília)