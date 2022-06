Novo reforço do Fortaleza, Thiago Galhardo é apresentado para torcida na Arena Castelão

Novo reforço do Fortaleza, o meia-atacante Thiago Galhardo foi apresentado pelo clube na Arena Castelão antes do jogo contra o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (30). O confronto é válido pelas oitavas de final da Libertadores.

A torcida presente no estádio aplaudiu a contratação, que chega via empréstimo do Internacional até o fim do ano - com um pré-contrato assinado para 2023. No camarote, Galhardo saudou a torcida, vestiu a camisa e fez o "L" de Leão.

Legenda: Imagem do jogador foi exibida nos telões do estádio Foto: Alexandre Mota

As imagens foram reproduzidas através dos telões. O volante Lucas Sasha, anunciado oficialmente para a sequência do ano, também marcou presença no jogo.

A dupla será regularizado a partir do dia 18 de julho, quando a nova janela de transferência do futebol brasileiro será aberta. A expectativa é de início dos treinamentos para recondicionamento e entrosamento com o grupo até a data.