Oitavas da Libertadores 2022 começa hoje; veja times, jogos e a premiação para quem passar de fase

As oitavas de final da Libertadores de 2022 tem início nesta terça-feira (28) com os confrontos eliminatórios. O Brasil tem seis representantes na eliminatória: Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras.

Pelo regulamento, essa etapa ocorre com jogos de ida e volta e concentra 16 participantes. Os times se classificaram ao ficar na liderança e na vice-liderança dos respectivas chaves da fase de grupos. As partidas foram definidas via sorteio da Conmebol em maio.

A premiação é de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,1 milhões) para o classificado às quartas. O Fortaleza, que avançou ao ficar na 2ª posição do Grupo F, por exemplo, somou US$ 3 milhões (R$ 14 milhões) pela etapa de chaveamento. O valor foi acrescido de US$ 1,05 milhão pela vaga no mata-mata, totalizando US$ 4,05 milhões (próximo R$ de 21 milhões).

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES DE 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 1,9 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,3 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 14 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 7,1 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 76,4 milhões)

Os confrontos da Liberta ocorrem entre os dias 28, 29 e 30 (ida) de junho, com a volta entre 5, 6 e 7 de julho (volta).

Confrontos de ida das oitavas da Libertadores

Jogos desta terça-feira (28)

Emelec (EQU) x Atlético-MG | 19h15, no George Capwell.

Athletico-PR x Libertad (PAR) | 21h30, na Arena da Baixada.

Corinthians x Boca Juniors (ARG) | 21h30, no Neo Química Arena.

Jogos desta quarta-feira (29)

Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras | 19h15, no La Olla.

Talleres (ARG) x Colón (ARG) | 19h15, no Mario Alberto Kempes.

Tolima (COL) x Flamengo | 21h30, no Manuel Murillo Toro.

Vélez Sarsfield (ARG) x River Plate (ARG) | 21h30, no José Amalfitani.

Jogos desta quinta-feira (30)

Fortaleza x Estudiantes (ARG) | 21h30, na Arena Castelão.