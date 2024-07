Novo reforço do Ceará, Andrey ressalta foco em acesso e ansiedade por jogo diante da torcida

O Ceará segue focado no jogo contra o Botafogo-SP, pela Série B do Brasileiro. A equipe comandada por Léo Condé participou de mais um dia de atividades nesta terça-feira (23), no CT de Porangabuçu. Andrey, recém-chegado ao time, estreou na vitória contra o Avaí. O volante fala da recepção dos companheiros de equipe e do foco em buscar o acesso para a Série A.

"A recepção do grupo foi excelente. Cheguei direto na concentração em Floripa, todos me receberam da melhor forma possível. Fiz exames e, graças a Deus, já estreei com uma grande vitória ali, que nos coloca na briga de novo por acesso. A gente tem que tratar todos os jogos como final. Tenho certeza que esse jogo contra o Botafogo-SP será um grande jogo. Dentro da nossa casa a gente tem que ser muito forte e conseguir a vitória, os três pontos, e começar a pensar no G-4", reforça o atleta.

O Ceará está em 12º na tabela, com 22 pontos somados. A equipe enfrenta o Botafogo-SP na Arena Castelão, nesta quinta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília). Será o primeiro encontro de Andrey com a torcida alvinegra.

"Estou muito ansioso. Vi na rede social como a torcida é apaixonada, está sempre próxima do clube. Espero corresponder da melhor forma possível, para que juntos possamos conquistar coisas grandes e colocar o Ceará no lugar que ele merece, que é a Série A", completou o jogador em entrevista ao canal do clube.

