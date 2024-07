Com sondagens, Lucas Mugni vai seguir no Ceará até o fim da temporada

Líder de assistências do Ceará na temporada, o meia Lucas Mugni recebeu sondagens na atual janela de transferências, mas vai seguir no Vovô até o fim de 2024, quando acaba o contrato.

As consultas foram feitas ao staff do atleta, que não deu sequência às conversas. Os contatos, portanto, não chegaram à diretoria Alvinegra, que também não tem interesse em negociar o meia argentino neste momento. Mugni também está satisfeito no clube.

Em 27 jogos disputados pelo Ceará, Mugni marcou um gol e foi o autor de sete assistências até aqui. O camisa 10 foi titular nos quatro últimos jogos do Alvinegro e tem quase 1.300 minutos jogados ao todo no Vovô.