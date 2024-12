No CFO, Fortaleza BC vence o Mogi em mais uma rodada do NBB

O Fortaleza BC enfrentou o Mogi nesta sexta-feira (6) e venceu o jogo por 76 a 69. A partida, válida pelo NBB, ocorreu no Centro de Formação Olímpica (CFO). O cestinha do jogo e do time cearense foi Renan, com 25 pontos.

A equipe comandada por Flávio Espiga venceu o primeiro quarto por 18 a 14, depois fez 22 a 19 no segundo. No terceiro, os visitantes superaram o time cearense por um ponto, com placar de 18 a 19. No último período, o Tricolor venceu por 18 a 17 e garantiu o placar.

Em 13 jogos, o Carcalaion tem apenas três vitórias. Diante do time paulista, a equipe cearense interrompeu uma sequência de três derrotas. O adversário soma quatro vitórias e dez derrotas na competição nacional.

O Fortaleza BC volta a jogar na segunda-feira (9), a partir das 19h30 (de Brasília). O confronto será contra o São José, a partir das 19h30 (de Brasília).

Veja também Jogada Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza, mas fala em ‘proteger jogadores’ após ‘grande ano’ Jogada Opinião: na Libertadores, mas derrotado pelo lanterna, ainda há gana para o Fortaleza buscar o G-4?