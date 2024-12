Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza, mas fala em ‘proteger jogadores’ após ‘grande ano’

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, reconheceu a má fase do Tricolor do Pici na reta final da Série A do Brasileirão 2024, após a derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO na noite da última quarta-feira (4), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

“Reconhecer que fizemos uma partida que não esperávamos. [...] É um momento em que perdemos duas partidas, não é o normal para nós. [...] Nestas últimas partidas não respondemos do jeito que respondemos durante todo o ano”, avaliou Vojvoda.

Foi a segunda derrota consecutiva do Fortaleza, já que na rodada anterior havia perdido para o Vitória. Apesar disso, Vojvoda fez questão de reconhecer a campanha do Leão. “Proteger meus jogadores pelo ano que fizeram, pelo objetivo da fase de grupos da Libertadores. [...] Não fizemos uma boa partida, mas fizemos um grande ano”, disse.

É um aprendizado. Como foi um aprendizado no primeiro ano, no segundo, quando tivemos na parte inferior da tabela e pudemos sair, como quando chegamos a uma final internacional. Esse ano lutamos acima até as últimas rodadas. Tudo é um aprendizado. Mas quando chega nessas últimas rodadas, o pé no acelerador tem que pisar forte, coisa que não conseguimos fazer e vai servir de aprendizado para todos. Vojvoda Técnico do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (8), às 16h (horário de Brasília), quando enfrenta o Internacional pela última rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

ASSISTA À ENTREVISTA NA ÍNTEGRA