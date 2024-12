Opinião: na Libertadores, mas derrotado pelo lanterna, ainda há gana para o Fortaleza buscar o G-4?

Quem assistiu Atlético-GO x Fortaleza na noite desta quarta-feira (4) viu dois times contradizerem a própria temporada. Era a luta do já rebaixado Dragão contra o Leão, classificado para a Libertadores de 2025 e em busca do G-4 do Campeonato Brasileiro. Pela trajetória, seria um jogo tranquilo para o time cearense, mas a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda pecou na técnica, no posicionamento e na postura.

Apesar disso, o Tricolor abriu o placar com Tomás Cardona. Diante de um adversário mais fragilizado, seria uma boa oportunidade para a maior referência do time, Lucero, voltar a marcar e recuperar a confiança. São quase quatro meses sem balançar as redes pelo Tricolor, o último tento dele foi na Sul-Americana, contra o Rosario Central.

O camisa 9 teve grande chance e viu a bola bater no braço do zagueiro adversário. Podia ter acionado Moisés, melhor posicionado para balançar as redes. Mas é compreensível o sentimento de querer resolver sozinho. Com o pênalti marcado, Lucero cobrou e viu o goleiro defender. Como dizem, “artilheiro vive de gol”, e o argentino sentiu a pressão do jejum.

Porém, o time todo estava abaixo. Não se via velocidade, a marcação era falha, muitos erros na troca de passes… Do outro lado, um Atlético que se entregou em campo, e Derek empatou minutos depois, ainda no primeiro tempo. Os anfitriões quase viraram o placar diversas vezes. O Tricolor do Pici precisava mudar a postura para o segundo tempo. O que não ocorreu.

O Fortaleza perdeu para si mesmo. O Atlético-GO, que nada tinha a ver com isso, aproveitou. Janderson virou o placar para o Dragão. Alejo Cruz ampliou para 3 a 1. Desorganizado, o sistema defensivo do Fortaleza cometeu muitos erros. No meio-campo, um clarão de facilidade para o adversário trabalhar as jogadas e finalizar. Irreconhecível, o Tricolor deixou o Dragão crescer e não ensaiou reação. Fim de jogo. Atuação que machucou o coração do torcedor.

É inegável que o Leão se agiganta no futebol brasileiro a cada temporada. São sete anos na elite nacional, torneios continentais, uma gestão que preza pelo profissionalismo. E também é óbvio que o time não vai ganhar sempre. Mas o tricolor poderia ter perdido de cabeça erguida, afinal ainda havia a possibilidade de encerrar o Brasileiro com um terceiro lugar, o que seria a histórica melhor campanha do time numa Série A de pontos corridos. Pela frente, diante do Internacional, existe a chance de igualar o desempenho de 2021, quando terminou em quarto. Ainda há gana para isso?