Neymar renova documentos em shopping em São Paulo e é cercado por fãs; veja vídeo

O atacante Neymar foi cercado por fãs durante uma ida a um shopping em São Vicente (SP), para renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sua Carteira de Identidade Nacional (RG), na manhã desta sexta-feira (14).

“Saímos do nosso compromisso. Renovei minha carteira de motorista e meu RG, como todo ser humano, fazendo as mesmas coisas”, disse o jogador do Al-Hilal em publicações feitas em seu perfil oficial nas redes sociais.

Após renovar os documentos, o jogador foi cercado por diversas pessoas enquanto caminhava nos corredores do shopping. O jogador exibiu todo o “passeio” através de vídeos publicados em seu perfil oficial no Instagram.

Na noite da última quinta-feira (13), Neymar esteve presente no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para acompanhar a partida entre Flamengo e Grêmio, pela oitava rodada da Série A do Brasileirão 2024.