Universidad de Chile tenta empréstimo de Lucero para temporada 2026

Atacante argentino já atuou no futebol chileno, pelo Colo Colo

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 12:32, em 31 de Dezembro de 2025)
Jogada
Legenda: Último gol de Lucero foi contra na vitória com o Juventude, pela oitava rodada da Série A
Foto: Kid Júnior/SVM

O atacante Lucero vira alvo do futebol chileno. A Universidad de Chile, a La U, quer o empréstimo do atleta para a temporada 2026, informação confirmada pelo Diário do Nordeste. O obstáculo seria a manutenção integral do salário do ‘El Gato’, que gira em torno dos R$ 700 mil reais.

Uma das opções para dar continuidade seria que a equipe chilena dividisse o pagamento salarial com o Fortaleza, ou que o staff do atleta, junto ao Leão do Pici, entrassem em acordo para a saída do atleta do clube. A La U não há intenções de comprar o atleta neste primeiro momento.

A La U aguarda um retorno do Fortaleza sobre a proposta. Ainda conforme apuração do Diário do Nordeste, o staff do atleta também espera uma posição do Tricolor de Aço, já que o clube não contará com o Lucero para a Série B e desde a saída do Marcelo Paz, não houve uma atualização sobre a situação do atleta.

Lucero no Fortaleza

Lucero chegou ao Fortaleza em 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Naquela temporada, ele somou 24 gols e sete assistências em 63 jogos disputados. Em 2024, fez mais uma grande temporada, com 23 gols e seis assistências em 63 jogos.

Em 2025, no entanto, embora tenha sido artilheiro do time com 11 gols, terminou a temporada em baixa, encerrando a Série A na reserva.

