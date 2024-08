Neymar pode se beneficiar da isenção de impostos para atletas que estão nas olimpíadas

Neymar pode se beneficiar da medida provisória publicada nesta terça-feira (8) pelo Presidente Lula, que isenta atletas Olímpicos de pagarem imposto de renda sobre prêmios em dinheiro recebidos nas Olimpíadas de Paris 2024 e já segue orientação existente para medalhas, troféus e objetos comemorativos conquistados nas competições internacionais.

A movimentação, no entanto, pode abrir precedentes para que outros atletas, como o astro brasileiro, requisitem a isenção dos impostos em outros campeonatos.

Apesar de a publicação ter sido feita nesta quinta (8), atletas que já ganharam competições nas Olimpíadas 2024, como Rebeca Andrade e Beatriz Souza, também são beneficiadas e não terão as premiações taxadas. Ou seja, o texto especifica que a validade começa a partir do dia 24 de julho de 2024.

Além do aval de Lula, também assinam o ministro do Esporte, André Fufuca, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Confira os valores pagos pelo COB

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil

O caso de Rebeca Andrade chamou atenção nas redes sociais porque, com ouro, duas pratas individuais e um bronze por equipe, a atleta teria que pagar mais de R$ 200 mil em tributos.