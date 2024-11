Neymar brinca ao responder policial sobre jogar no Fortaleza: ‘seria um prazer’; veja vídeo

Neymar, atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, disse que “seria um prazer” jogar no Fortaleza ao ser abordado em tom de brincadeira por um agente da Polícia Federal em um aeroporto. O vídeo do momento viralizou nesta quinta-feira (7).

“Neymar, vai assinar com o Fortaleza”, perguntou o policial. “Seria um prazer”, respondeu Neymar, em tom de brincadeira. Após a conversa, o policial e o atacante riram e trocaram cumprimentos, em clima amistoso.

VEJA O VÍDEO

Aos 32 anos, Neymar tem lidado com lesões no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na última semana, sofreu nova contusão e deve ficar fora dos gramados por seis semanas. Jornais indicam que o clube saudita pode rescindir o contrato do atacante em breve.

Diante da possível saída da Arábia, um retorno de Neymar ao Brasil tem sido especulado. Nesta quinta-feira (7), Lucas Musetti, do UOL, afirmou que o Santos tem um sinal verde de Neymar, que teria interesse em retornar ao Peixe.