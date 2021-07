Na mira do Fortaleza, atacante Lukas Podolski acerta retorno para clube da Polônia

O atacante alemão Lukas Podolski acertou o retorno ao Górnik Zabrze, clube que o revelou na Polônia. O atleta, campeão mundial com a Alemanha em 2014, estava livre no mercado e tinha proposta do Fortaleza, mas o desejo da família pesou na decisão.

Podolski e o Fortaleza

O acerto foi oficializado nesta segunda-feira (5). Ao longo dos últimos dias, a diretoria tricolor manteve contato constante com o jogador, que manifestou-se satisfeito com a proposta e disposto a readequar o salário com as condições do clube cearense em caso de sinal positivo.

A oferta leonina tinha um projeto com contrato até dezembro de 2022. A consulta foi realizada após o vínculo de Podolski com o Antalyaspor, da Turquia, ser encerrado.

Carreira

Na carreira, o atacante acumulou diversos títulos e passagens por grandes equipes, como Bayern de Munique-ALE, Arsenal-ING, Internazionale-ITA e Galatasaray-TUR. Com idade avançada, recebeu o convite para retornar ao 1º clube da carreira, na Polônia.

Apesar do cenário difícil, o Leão investiu na busca pelo jogador e realizou até reunião por videoconferência. Nas movimetações do mercado, tinha a concorrência também do Querétaro, do México. Em contato com a diretoria do Fortaleza, Podolski ressaltou que a equipe cearense tinha “muito potencial” em nível nacional.