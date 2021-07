Podolski está satisfeito com oferta do Fortaleza, se comove com torcida e aguarda decisão familiar

A diretoria do Fortaleza enviou proposta oficial e aguarda uma resposta de Lukas Podolski, campeão mundial com a Alemanha em 2014. O Diário do Nordeste apurou que o atleta está satisfeito com a oferta do clube e aguarda decisão familiar para anunciar o próximo destino na carreira.

O valor oferecido está dentro dos parâmetros orçamentários da equipe, com contrato até o fim de 2022. O departamento de futebol se reuniu com o jogador por videoconferência há cerca de duas semanas e mantém contato desde a saída do alemão do Antalyaspor, da Turquia.

O documento ofertado o deixou “satisfeito”. O alemão ressaltou desde o início que a parte financeira não era o importante, mas os motivos para aceitar o convite.

Legenda: Podolski iniciou a carreira atuando como ponta e recuou para o meio-campo na reta final Foto: Denis Charlet / AFP

Podolski está comovido com a campanha da torcida e as imagens da festa com mosaicos da Arena Castelão. O profissional também aprovou a estrutura e a campanha atual, com a equipe sendo competitiva na Série A. No fim, indicou que o clube tinha “muito potencial” em nível nacional.

As chances de desfecho positivo existem, apesar da dificuldade do acordo com a concorrência no mercado do Gornik Zabrze, a equipe da Polônia que o revelou como profissional. O trunfo cearense está no projeto, com a chance de atleta de 36 anos atuar no Brasil pela primeira vez e em um clube reconhecido pela força da torcida.

Critério técnico

A busca por Podolski é fruto do Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC) e atende critérios técnicos. Para além do reconhecimento mundial e do ganho com marketing em caso de sinal positivo, o clube avaliou o desempenho do atleta no Campeonato Turco e o acréscimo ao elenco.

Com idade mais avançada, Podolski deixou de atuar nas pontas e se comporta agora como meia ou falso 9. A função é importante no esquema do técnico Vojvoda, que tem Matheus Vargas como titular.

Assim, a gestão aposta na entrega técnica e nos fundamentos do jogador, reconhecido pela visão de jogo e potencial de finalização. A necessidade de se manter em alto nível para disputar o Brasileirão foi um ponto importante também na apresentação tricolor ao alemão.