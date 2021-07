Fortaleza faz proposta para contratar alemão Lukas Podolski

Ativo no mercado em busca de reforços, o Fortaleza formalizou proposta para contratar um jogador mundialmente conhecido. O meia-atacante alemão Lukas Podolski, que foi campeão da Copa do Mundo em 2014, tem em mãos uma oferta para defender o Tricolor.

A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, um dos mais conceituados e bem informados quando o assunto é mercado de transferências do futebol europeu.

Porém, a situação não é fácil para o Leão do Pici. O experiente jogador, de 36 anos, tem propostas de outros clubes, como o Queretaro (do México e no qual Ronaldinho atuou em 2014) e times do Catar e da Turquia. O favorito na corrida pelo jogador, entretanto, é o Gornik Zabrze, da Polônia.

Com passagens por clubes como Bayern de Munique, Arsenal, Inter de Milão e Galatasaray, Podolski analisa as propostas e deverá decidir o futuro em breve. Ele está livre no mercado após o encerramento do seu contrato com os turcos do Antalyaspor, no fim de junho.