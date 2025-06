Na lanterna da Série A, Sport demite técnico António Oliveira

O Sport demitiu o técnico António Oliveira nesta quarta-feira (4). O clube, último colocado da Série A com apenas 3 pontos em 11 rodadas, o Leão da Ilha encerrou o trabalho do treinador após quatro partidas.

O treinador português não venceu nenhum jogo com o time pernambucano, com 3 derrotas e um empate.

Oliveira estreou na derrota na Ilha por 4x0 diante do Cruzeiro. Em seguida, perdeu fora de casa para o Ceará (2x0), empatou com o Inter na Ilha (1x1) e perdeu para o Mirassol por 1x0, fora de casa, último jogo do time sob o comando dele.

Legenda: O Sport faz a pior campanha da história dos pontos corridos após 11 rodadas Foto: KID JUNIOR / SVM

Nota oficial

O Sport publicou nota oficial para oficializar a saída do treinador

"O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal.

Desta forma, o Clube comunica oficialmente o desligamento do treinador António Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios".

Pausa

O Sport vai para seu terceiro treinador na temporada. Antes de António, o compatriota Pepa treinou o Leão da Ilha em 25 jogos na temporada, mas foi demitido após 7 rodadas da Série A.

O clube terá tempo para buscar o treinador e trabalhar com o elenco, que deve ser reformulado. O Leão só volta a jogar no dia 11 de julho, contra o Juventude, no retorno da Série A após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.