Mulher que fez denúncia de agressão por Antony retira queixa contra jogador

Rayssa de Freitas, a estudante de Direito que havia denunciado o jogador Antony, alegando ter sido agredida, decidiu retirar a queixa, de acordo com o jornal britânico "The Telegraph".

O atleta foi afastado dos treinos do Manchester United e também desconvocado da seleção brasileira, por conta de uma outra acusação de agressão, essa, contra Gabriela Cavallin, ex-namorada do brasileiro.

A queixa retirada havia sido registrada em maio de 2022. Nele, Rayssa dizia ter sofrido lesão corporal de Antony e Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu do Palmeiras.

No boletim, Rayssa relata que, após uma noitada numa casa noturna paulista, embarcou no banco traseiro do carro de Antony. O automóvel era dirigido por ele mesmo. Ao lado, no carona, estava Mallu, com quem o atacante estava saindo. No veículo havia o cabeleireiro do jogador, conhecido como Rafa Cortes.

Segundo a vítima, em determinado momento, acabou se desentendendo com Mallu porque não queria seguir com os três para "continuar a diversão", como descrito no documento. Uma briga começou ainda dentro do carro. Nesse momento, começaram as agressões contra Rayssa.

Na delegacia foram constatados os ferimentos em Rayssa, e registrados como Lesão Corporal (art 129 do Código Penal).

Comunicado do Manchester United

O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso até novo aviso, a fim de responder às acusações

O clube diz ainda que "condenamos atos de violência e abusos. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos."

Processos contra o atleta

Antony, jogador do Manchester United, está sendo processado no Brasil e na Inglaterra pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, e pode ser condenado em ambos os países. Se isso ocorrer, ele poderá cumprir pena de cerca de 20 anos.

Na Inglaterra, Antony é acusado de agressão, cárcere privado e lesão corporal grave, com pena de cerca de dez anos. E no Brasil, de violência doméstica, ameaça e stalking, também com pena de cerca de dez anos.

Caberá ao Ministério Público de ambos os países decidirem por quais crimes ele será denunciado: no caso do Brasil, se convencido, o MP oferece a denúncia a um juiz. Na Inglaterra, o órgão submete a um júri popular, que determinará se haverá julgamento. O jogador negou as acusações.