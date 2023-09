Além de ex-namorada, duas mulheres acusam Antony de agressão; veja detalhes

Antony, que já estava sendo investigado por agressões à sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, recebeu acusações de mais duas mulheres. As supostas agressões teriam ocorrido no ano de 2022. Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu do Palmeiras, também teve seu nome entre os envolvidos em um dos casos de agressão.

O mais recente aconteceu em outubro de 2022. A bancária Ingrid Lana afirma ter sido agredida pelo jogador após ter recusado ter relações sexuais com Antony.

Ingrid disse à Record TV. Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça

Já o caso mais intrigante teria acontecido com a influenciadora e estudante de direito Rayssa de Freitas. Segundo relatos da vítima, ela teria sido agredida não só por Antony, mas também por Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, atacante do Palmeiras. Um boletim de ocorrência foi registrado em maio de 2022.

Legenda: Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu Foto: Reprodução/Instagram

No boletim, Rayssa relata que, após uma noitada numa casa noturna paulista, embarcou no banco traseiro do carro de Antony. O automóvel era dirigido por ele mesmo. Ao lado, no carona, estava Mallu, com quem o atacante estava saindo. No veículo havia o cabeleireiro do jogador, conhecido como Rafa Cortes.

Segundo a vítima, em determinado momento, acabou se desentendendo com Mallu porque não queria seguir com os três para "continuar a diversão", como descrito no documento. Uma briga começou ainda dentro do carro. Nesse momento, começaram as agressões contra Rayssa.

Cortado da seleção

Antony recentemente foi cortado da Seleção Brasileira. O Manchester United, clube do brasileiro, emitiu um comunicado afirmando que está aguardando novas informações sobre o caso, mas que está levando a sério a questão que envolve o atleta.

*Sob supervisão de Vladimir Marques