Áudios e prints de Antony mostram agressões de jogador contra ex

O atacante brasileiro Antony, que defende o Manchester United, da Inglaterra, é investigado por violência doméstica contra Gabriela Cavallin, sua ex-namorada. Áudios e prints retirados de conversas entre os dois mostram as agressões do jogador contra a DJ e influencer. As imagens foram divulgadas pelo UOL.

O material que foi divulgado revela ameaças e intimidações por parte do jogador, além de agressões físicas sofridas pela vítima. Em contato com a reportagem do UOL, Gabriela afirmou que entrou com uma nova denúncia contra o atleta, desta vez na polícia inglesa. Vale lembrar que o jogador foi convocado para os primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Gabriela e Antony se conheceram em 2021 e menos de um ano depois, em 2022, a jovem já estava morando com ele na Holanda. Pouco depois, a jovem engravidou e relatou os primeiros casos de agressão, que aconteceram por ciúmes do companheiro, durante férias no Brasil. Após cerca de 16 semanas de gravidez, Gabriela acabou perdendo o bebê. Mesmo assim, os dois permaneceram juntos.

AGRESSÕES SEGUIRAM ACONTECENDO

No segundo semestre de 2022, Antony se transferiu para o Manchester United, da Inglaterra, e Gabriela o acompanhou na mudança. Além disso, o jogador foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, mas a jovem não viajou para o Catar em busca de tentar terminar a relação, o que não aconteceu após o Mundial. Já em janeiro de 2023, Gabriela afirma que foi novamente agredida por Antony, desta vez com uma cabeçada, que cortou a sua cabeça. Ele ainda teria deslocado a prótese de silicone de Gabriela com outra agressão.

Nos meses seguintes, as agressões foram crescendo e aumentando de intensidade, causando inclusive ferimentos graves. Uma amiga dos dois chegou a presenciar os comportamentos agressivos de Antony. O depoimento da testemunha está anexado como prova no inquérito policial. Em um dos últimos episódios, Gabriela afirma que Antony quis agredi-la com uma taça de vidro no rosto, mas que conseguiu se defender com a mão. A jovem move processos no Brasil e na Inglaterra contra o ex-companheiro.