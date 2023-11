Mr. Olympia 2023: Brasileiro Ramon Dino é vice-campeão na categoria Classic Physique

Não foi dessa vez que o brasileiro Ramon Dino conquistou o top-1 do mundo. Uma das principais expectativas do Brasil no Mr Olympia 2023, foi o vice-campeão na categoria Classic Physique. O título ficou com o canadense Chris Bumstead "Cbum". Na divisão Wellness, a paranaense Francielle Mattos venceu pela terceira vez seguida e manteve seu reinado. A competição, considerada a copa do mundo de fisiculturismo e acontece em Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Segundo os especialistas, Ramon trouxe evolução na postura de palco e enfatizou seus bíceps e abdômen bem desenvolvidos. Porém, Chris Bumstead "Cbum" apresentou quadríceps e dorsais melhores, tornando-se o pentacampeão da categoria. Já Francielle se destacou principalmente por sua simetria, divisão muscular e postura ao fazer as poses no palco. Esse conjunto a estabeleceu mais uma vez como sinônimo do que se espera de uma atleta da categoria Wellness.

Quem é Ramon Dino?

Ramon Rocha Queiroz é o grande nome do país no mundo do fisiculturismo. Ramon Dino nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 9 de fevereiro de 1995. Ele fez sua estreia no fisiculturismo em dezembro de 2016. De lá para cá se tornou um dos principais nomes do esporte no cenário nacional. Aos 28 anos, acumula um vice do Mr. Olympia.