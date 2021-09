MP solicita adiamento de liberação de público para jogo Fortaleza X Atlético-GO

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), encaminhou um ofício na quarta-feira (29) à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) solicitando que o teste com a presença de público no futebol cearense fosse realizado no dia 6 de outubro, ou seja, na partida Ceará x Internacional, às 19h, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A.

O motivo é o maior prazo para os clubes e a Federação Cearense de Futebol (FCF) readequarem o protocolo encaminhado para a Sesa com ações de contenção da Covid-19 no estádio. A resposta da entidade, no entanto, foi de conceder o intervalo até 23h59 desta quinta (30) para o Fortaleza solucionar as pendências e efetuar o teste neste sábado (2), contra o Atlético-GO.

Em contato com o Diário do Nordeste, o Promotor de Justiça do Nudtor, Edvando Elias, ressaltou que o pedido foi apenas por cautela e reforçou que a decisão é exclusivamente da Sesa. Assim, o MPCE irá concordar com o veredito sugerido pela Secretaria de Saúde do Ceará, independente da decisão.

“Se o órgão técnico está dizendo, apesar do pedido de adiamento, que fixou um prazo até hoje para o Fortaleza atender às exigências, nós vamos concordar, porque a nossa preocupação era não atender as exigências, mas se o clube conseguir atender, ela vai decidir se libera ou não”, explicou.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) acredita na adequação completa do plano sanitário para conseguir a liberação do público. Aos envolvidos no evento, a Sesa pediu o ajuste de seis pontos a fim de reavaliar o protocolo e se posicionar sobre a liberação de público do evento do Castelão.

Veja adequações solicitadas

Confira comunicado na íntegra

"A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (Covis), emitiu, na tarde desta quarta-feira (29), ofício com Parecer de Análise Preliminar para autorização de evento-teste, endereçado à Federação Cearense de Futebol, solicitando adequações na proposta de protocolo sanitário para realização da partida de futebol entre as equipes do Fortaleza Esporte Clube e do Atlético Clube Goianiense, no dia 2 de outubro, com presença de público na Arena Castelão – limitada a 10% da capacidade do estádio.

A Análise Preliminar evidenciou não conformidades com alguns itens contidos no Protocolo de Eventos-Testes publicado pela Sesa e no atual decreto do Governo do Ceará de medidas de isolamento social contra a Covid-19 e liberação de atividades.

A Sesa solicita à Federação que encaminhe as adequações na proposta de protocolo sanitário da partida até as 23h59 desta quinta-feira (30), por meio eletrônico (e-mail), para que haja tempo hábil de emissão de parecer definitivo sobre a liberação ou não da presença de público na Arena Castelão durante a partida. A avaliação é específica para o jogo em questão, na condição de evento-teste.

Entre as adequações solicitadas pela Sesa (exigências descritas no Protocolo de Eventos-Testes e no decreto estadual), estão:

– Apresentar documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza, pelo período de 14 dias;

– Apresentar Plano Operacional de como será realizado o monitoramento dos participantes, trabalhadores e colaboradores do evento;

– Apresentar comprovação de participação dos colaboradores no Curso de Biossegurança promovido pela Escola de Saúde Pública (esta atividade é oferecida gratuitamente e on-line, com oito horas de duração)

– Descrever como será realizada a comprovação do esquema de vacinação completo contra a Covid-19 em pelo menos 15 dias antes da realização do evento;

– Não permitir acesso a torcedores, funcionários e colaboradores com apenas a primeira dose da vacina, ainda que com teste de antígeno ou RT-PCR negativo;

– Não permitir venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio."