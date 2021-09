FCF diz que exigências da Sesa serão atendidas para liberação de torcida em Fortaleza X Atlético-GO

A Federação Cearense de Futebol (FCF) e a diretoria do Fortaleza correm contra o tempo em busca de adequar o protocolo para liberar a presença de público no jogo contra o Atlético-GO. Isso porque a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) solicitou mudanças no documento com prazo até o fim desta quinta (30).

Apesar do curto tempo, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, ressaltou que as normas serão atendidas com foco na partida deste sábado (2), às 17h, na Arena Castelão, pela Série A. “Estamos prontos para atender a todas as exigências da Sesa. O Fortaleza, como clube mandante, está preparando toda a documentação para respondermos que as exigências serão atendidas”, afirmou.

O objetivo é conseguir o retorno dos torcedores aos estádios de futebol cearense na próxima rodada do Brasileirão. A última partida com arquibancadas preenchidas ocorreu no dia 15 de março de 2020, na vitória do Ceará diante do Sport por 2 a 1, em compromisso válido pela Copa do Nordeste.

Para o jogo com o Atlético-GO, a gestão tricolor definiu que serão distribuídos ingressos ao sócio-torcedor, com venda de 15% da carga de 6.200 pessoas liberadas. O Governo do Estado permitiu, na última semana, a realização de um evento-teste com 10% da capacidade do estádio.

Veja adequações solicitadas

Apresentar documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza, pelo período de 14 dias; Apresentar Plano Operacional de como será realizado o monitoramento dos participantes, trabalhadores e colaboradores do evento; Apresentar comprovação de participação dos colaboradores no Curso de Biossegurança promovido pela Escola de Saúde Pública (esta atividade é oferecida gratuitamente e on-line, com oito horas de duração) Descrever como será realizada a comprovação do esquema de vacinação completo contra a Covid-19 em pelo menos 15 dias antes da realização do evento; Não permitir acesso a torcedores, funcionários e colaboradores com apenas a primeira dose da vacina, ainda que com teste de antígeno ou RT-PCR negativo; Não permitir venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio.

Confira comunicado na íntegra

"A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (Covis), emitiu, na tarde desta quarta-feira (29), ofício com Parecer de Análise Preliminar para autorização de evento-teste, endereçado à Federação Cearense de Futebol, solicitando adequações na proposta de protocolo sanitário para realização da partida de futebol entre as equipes do Fortaleza Esporte Clube e do Atlético Clube Goianiense, no dia 2 de outubro, com presença de público na Arena Castelão – limitada a 10% da capacidade do estádio.

A Análise Preliminar evidenciou não conformidades com alguns itens contidos no Protocolo de Eventos-Testes publicado pela Sesa e no atual decreto do Governo do Ceará de medidas de isolamento social contra a Covid-19 e liberação de atividades.

A Sesa solicita à Federação que encaminhe as adequações na proposta de protocolo sanitário da partida até as 23h59 desta quinta-feira (30), por meio eletrônico (e-mail), para que haja tempo hábil de emissão de parecer definitivo sobre a liberação ou não da presença de público na Arena Castelão durante a partida. A avaliação é específica para o jogo em questão, na condição de evento-teste.

Entre as adequações solicitadas pela Sesa (exigências descritas no Protocolo de Eventos-Testes e no decreto estadual), estão:

