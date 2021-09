Acompanhamento de torcedores após jogo é um dos gargalos que Fortaleza tenta resolver junto à Sesa

O Fortaleza Esporte Clube prepara a resposta para a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) com a adequação às exigências emitidas para a presença de público na partida contra o Atlético-GO, no sábado (2). O clube trabalha para cumprir o solicitado, como antecipou a Federação Cearense de Futebol (FCF), mas há uma dificuldade: acompanhamento dos torcedores após o jogo.

A Sesa listou seis pontos para adaptações no protocolo entregue, sendo um deles a “apresentação de documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza pelo período de 14 dias”.

O Diário do Nordeste apurou que esse é um dos requisitos que ainda não foi cumprido. Representantes do Fortaleza terão uma reunião com membros da Sesa nesta quinta (30) para revisar a exigência e buscar o cumprimento das medidas a fim de atender ao pedido.

A outra indicação que ainda está sendo providenciada é a comprovação no Curso de Biossegurança promovido pela Escola de Saúde Pública. A atividade é oferecida on-line e tem 8 horas de duração.

Tudo deve ser concluído até às 23h59 desta quinta-feira (30), para o órgão decretar se haverá público ou não no duelo entre Fortaleza x Atlético-GO. A partida está prevista para sábado (2), às 17h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira comunicado na íntegra

"A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (Covis), emitiu, na tarde desta quarta-feira (29), ofício com Parecer de Análise Preliminar para autorização de evento-teste, endereçado à Federação Cearense de Futebol, solicitando adequações na proposta de protocolo sanitário para realização da partida de futebol entre as equipes do Fortaleza Esporte Clube e do Atlético Clube Goianiense, no dia 2 de outubro, com presença de público na Arena Castelão – limitada a 10% da capacidade do estádio.

A Análise Preliminar evidenciou não conformidades com alguns itens contidos no Protocolo de Eventos-Testes publicado pela Sesa e no atual decreto do Governo do Ceará de medidas de isolamento social contra a Covid-19 e liberação de atividades.

A Sesa solicita à Federação que encaminhe as adequações na proposta de protocolo sanitário da partida até as 23h59 desta quinta-feira (30), por meio eletrônico (e-mail), para que haja tempo hábil de emissão de parecer definitivo sobre a liberação ou não da presença de público na Arena Castelão durante a partida. A avaliação é específica para o jogo em questão, na condição de evento-teste.

Entre as adequações solicitadas pela Sesa (exigências descritas no Protocolo de Eventos-Testes e no decreto estadual), estão:

– Apresentar documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza, pelo período de 14 dias;

– Apresentar Plano Operacional de como será realizado o monitoramento dos participantes, trabalhadores e colaboradores do evento;

– Apresentar comprovação de participação dos colaboradores no Curso de Biossegurança promovido pela Escola de Saúde Pública (esta atividade é oferecida gratuitamente e on-line, com oito horas de duração)

– Descrever como será realizada a comprovação do esquema de vacinação completo contra a Covid-19 em pelo menos 15 dias antes da realização do evento;

– Não permitir acesso a torcedores, funcionários e colaboradores com apenas a primeira dose da vacina, ainda que com teste de antígeno ou RT-PCR negativo;

– Não permitir venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio."