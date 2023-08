Motorista do ônibus que capotou com torcedores do Corinthians está internado em estado grave

O motorista do ônibus que transportava torcedores do Corinthians e capotou na madrugada do último domingo (20), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), deixando sete pessoas mortas, está internado em estado grave no Hospital Regional de Betim, em Betim (MG).

A informação foi divulgada pelo g1, que teve acesso na manhã desta segunda-feira (21) à uma nota em que a Prefeitura de Betim (MG) confirma o estado de saúde do motorista, que não teve seu nome confirmado até o momento da publicação desta matéria.

Ainda de acordo com a reportagem, outros seis passageiros seguem internados no Hospital Regional de Betim, sendo um em observação após cirurgia, dois estáveis no setor de politraumatizados e três estáveis na enfermaria.

RELEMBRE O CASO

O acidente aconteceu na madrugada do último domingo (20), na altura da cidade de Brumadinho (MG). O veículo transportava torcedores do Corinthians que haviam acompanhado o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite do sábado (19).

O ônibus capotou na madrugada e deixou sete passageiros mortos, de um total de 48 pessoas que estavam no veículo. Outros que estavam no momento do acidente seguem internados, como o motorista e os outros seis passageiros citados anteriormente.

O Corinthians informou que irá arcar com todas as despesas dos funerais dos torcedores mortos no acidente. Organizada do clube, a Gaviões da Fiel pediu que o jogo contra o Estudiantes, nesta terça-feira (22), pela Copa Sul-Americana, seja adiado.