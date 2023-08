Corinthians vai custear funeral de torcedores mortos no acidente de ônibus

O Corinthians vai arcar com todas as despesas dos funerais dos torcedores mortos no acidente de ônibus que ocorreu na madrugada de sábado (19), em Igarapé, na volta para São Paulo, após a partida entre Cruzeiro x Corinthians. Além disso, o Timão também vai custear o translado das vítimas e ofereceu vans para os sobreviventes retornarem à sede da Gaviões da Fiel.

Os gastos, até o momento, já se aproximam de R$ 50 mil. Anderson Araújo, assessor de responsabilidade social e cidadania do clube, afirmou que o clube também vai arcar com despesas caso alguma vítima precise de transferência hospitalar.

Nove torcedores, até o momento, estão internados nos hospitais da região. O motorista do veículo está em estado grave, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Nessa segunda-feira (21), os corpos das vítimas fatais seguirão para um funeral que será realizado no ginásio poliesportivo de São José dos Campos e depois serão levados para suas cidades de origem.