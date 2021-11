Mota acompanha vitória do Ceará da arquibancada e comemora gol de Yony; veja vídeo

O Ceará viveu uma noite de quinta-feira especial ao vencer o Corinthians por 2 a 1 no Castelão, pela 35ª rodada da Série A, empurrado por 35 mil torcedores e chegando forte na luta por uma vaga na Libertadores. E entre os alvinegros que estavam no Castelão empurrando o Vovô, um ídolo que fez a alegria da galera com seus gols e raça: o atacante Mota.

Ele esteve na arquibancada ao lado da torcida que tanto o idolatrou, ouviu sua música na época de jogador ser cantada: "Uh, ta na moda, nosso atacante Mota", se emocionou e comemorou o gol marcado por Yony González. O momento foi registrado pelo Ceará, que publicou o vídeo em sua conta do twitter.

Confira o vídeo de Mota comemorando gol do Ceará

Ídolo comemorando o gol do Yony no meio da galera? O Vozão TEM! 🖤🤍 pic.twitter.com/m9el7RgnKV — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 26, 2021

Histórico

Mota é um dos maiores ídolos da torcida do Ceará e declarado torcedor do clube. Ele teve quatro passagens no Vovô (1997 a 1998, 2001 a 2003, 2009 e 2012 a 2013), conquistou cinco títulos estaduais (1997, 1998, 2002, 2003, 2012 e 2013) e marcou 89 gols, sendo o nono maior artilheiro da história do Alvinegro de Porangabuçu, ao lado de Ivanir.

Legenda: Pelo Alvinegro, Mota marcou 89 gols e é o 9º maior artilheiro da história do clube, ao lado de Ivanir. Foto: Agência Diário

Em 2009, foi um dos principais jogadores no acesso do clube de volta à elite após 16 anos e agora está ao lado do torcedor, vibrando com a campanha na Série A e sonhando com uma inédita vaga na Libertadores.