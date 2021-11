Vitória sobre Corinthians é a 5ª seguida do Ceará no Castelão; Vovô é 3º melhor mandante da Série A

A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na noite desta quinta-feira (25), teve uma marca expressiva para o Ceará. O Alvinegro mais uma vez fez valer a força que tem atuando diante do seu torcedor e embalou a 5ª vitória seguida atuando na Arena Castelão. O reflexo disso é que o Vovô é o 3º melhor mandante do Brasileirão.

Antes do Corinthians, o Ceará já havia vencido Fluminense (por 1 a 0), Cuiabá (por 1 a 0), Sport (por 2 a 1) e Fortaleza (por 4 a 0). No Clássico-Rei, o mando de campo era do Tricolor, mas o duelo ocorreu na Arena Castelão.

Nesta sequência recente, foram 15 pontos conquistados, que elevaram o time na classificação da Série A. Agora, o Vovô ocupa a 8ª colocação, com 49 pontos, e depende somente de si para se classificar para a Taça Libertadores.

Mandante forte

O bom desempenho do Ceará não é novidade. Desde o começo da competição que o Alvinegro ostenta bons resultados atuando diante do seu torcedor. Prova disso é que é o 3º melhor mandante do Brasileirão.

Em 18 jogos, venceu 10, empatou seis e perdeu apenas dois, com aproveitamento de 66,7% dos pontos disputados. Nestes jogos, o Alvinegro marcou 24 gols e sofreu 14.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira (30), para enfrentar o Flamengo, às 20 horas, no Maracanã. Porém, ainda realizará um jogo no Castelão, contra o América-MG, às 19 horas do domingo seguinte (5 de dezembro).