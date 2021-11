Ceará vence o Sport no Castelão por 2 a 1 e volta ao G-10 da Série A

O Ceará bateu o Sport por 2 a 1 no Castelão pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Com gols de Vina e Marlon, o Alvinegro venceu o clássico nordestino, voltando ao G-10, agora com 42 pontos. O gol do Sport foi marcado por MIkael.

O Vozão chegou a sua terceira vitória seguida em casa na competição, praticamente garantindo a permanência na Série A e chegando firme na luta por uma vaga na Libertadores. A diferença para o América/MG, 9º colocado é de 2 pontos, e do Fluminense, 8º é de três, se tratando de G9 ou G8 por vaga na Liberta de 2022.

Na quarta-feira (17), o Vovô faz o Clássico-Rei com o Fortaleza, às 20 horas no Castelão, pela 33ª rodada.

O jogo

O Ceará entrou em campo empurrado por mais de 20 mil torcedores, criando uma atmosfera de pressão contra um já pressionado Sport, ameaçadíssimo de rebaixamento. Mas surpreendentemente, o time pernambucano começou melhor e à vontade no Castelão

E o Leão da Ilha criou logo duas chances de marcar, com Paulinho Mocelin e José Welison, mas o goleiro João Ricardo fez excelentes defesas.

Foi quando em seu primeiro ataque, o Vozão abriu o placar, para delírio da torcida no Castelão: aos 8 minutos, Jael fez o pivô, deu passe para Vina, que bateu de primeira no canto: 1 a 0.

Legenda: Vina marcou o primeiro do Vovô na partida no Castelão, logo no início do jogo Foto: Kid Junior

Com o gol, o Ceará baixou suas linhas e esperou o Sport. Assim, o time pernambucano continuou perigoso, criando duas chances para empatar, com Sabino, cabeceando pra fora raspando a trave, aos 32 minutos, e com Mikael, de voleio, que João Ricardo defendeu no ângulo, aos 37.

Na reta final do 1º tempo, o Alvinegro tentou sair mais para o jogo, mas não conseguiu levar perigo ao adversário.

Emoção

Para a etapa final, o Ceará voltou com Cléber no lugar de Jael, que já tinha amarelo. Mas o Vovô continuou sendo pressionado pelo Leão da Ilha, criando duas chances antes dos 5 minutos.

O Alvinegro respondeu em grande jogada iniciada por Vina, que tocou para Mendoza acertar a trave, aos 7 minutos.

Com Lima apagado, Tiago Nunes lançou Rick para ganhar mais efetividade nos contra-ataques. O que não aconteceu, com o Sport pressionando muito.

E de tanto insistir, o Rubro-Negro empatou aos 15 minutos, em finalização de seu melhor atacante, Mikael, que ganhou de Messias para soltar a bomba: 1 a 1.

O resultado criou uma apreensão na torcida alvinegra, que empurrava o time mesmo com o adversário sendo melhor pelo menos até os 30 minutos.

A partir daí o Vovô tomou a iniciativa dos ataques e pressionou até marcar seu gol. Mendoza e Vina perderam boas chances, até Marlon desempatar aos 35. O volante marcou o seu primeiro gol pelo Alvinegro pegando a sobra e um bate-rebate na área, vibrando muito com a torcida.

Depois do gol, o Ceará conseguiu controlar o jogo por alguns minutos, mas o Sport voltou a ser perigoso, acertando a trave aos 37 com MIkael.

Já nos acréscimos, o Vovô era só contra-ataques e quase ampliou Vina, que mandou chutaço no travessão. Pouco depois, após o lance, o árbitro encerrou o jogo, para grande comemoração do jogadores e torcida alvinegra.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 x 1 SPORT

Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data e hora: 14/11/2021 - 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz e Márcia Bezerra Lopes

Cartões amarelos: Jael (CEA), Rafael Thyere (SPO)

Gols: Vina (CEA), aos 8 do primeiro tempo; Mikael (SPO), aos 15 do segundo tempo; Marlon (CEA), aos 35 do segundo tempo.

Público pagante: 20.038

Público total: 20.362

Renda bruta: R$ 307.601,00

Renda líquida: R$ 76.520,61

Ceará:

João Ricardo, Igor (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho (William Oliveira), Marlon, Lima (Rick), Vina, Mendoza (Gabriel Lacerda) e Jael (Cléber). Técnico: Tiago Nunes.

Sport: Maílson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander, Marcão Silva, José Welison, Hernanes, Everton Felipe (Luciano Juba), Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín