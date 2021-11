Ceará 2x1 Sport pela Série A: fim de jogo!

O Ceará venceu o Sport por 2 a 1 no Castelão pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Com gols de Vina e Marlon, o Alvinegro venceu o clássico nordestino, voltando ao G-10, agora com 42 pontos. O gol do Sport foi marcado por MIkael

O Vozão chegou a sua terceira vitória seguida em casa na competição, praticamente garantindo a permanência na Série A e chegando firme na luta por uma vaga na Libertadores.

Na quarta-feira (17), o Vovô faz o Clássico-Rei com o Fortaleza, às 19 horas no Castelão.

Ceará 2x1 Sport: como foi o jogo