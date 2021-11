Marlon comemora 1º gol pelo Ceará: "Só eu sei a alegria que estou sentindo".

O volante Marlon marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará na noite deste domingo (14), o da vitória diante do Sport, por 2 a 1 no Castelão, pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro. Ele, que perseguia o gol desde sua chegada ao Alvinegro, marcou no seu jogo 40 pelo clube. Ao fim da partida, em entrevista ao Premiere, Marlon agradeceu o gol e a oportunidade de comemorar ao lado do torcedor no Castelão.

Marlon Volante do Ceará Primeiro gol marcado, agradecer muito a Deus. Deus é maravilhoso de preparar um cenário desse para eu fazer o meu primeiro gol com a camisa do Vozão. Só eu sei a alegria que estou sentindo nesse momento tão maravilhoso

Titular

Marlon foi titular diante do Sport após a suspensão de Fernando Sobral, expulso diante do Athletico/PR na última quarta-feira (14), na derrota por 2 a 1 em Curitiba. Ele comemorou a marca dos 42 pontos e agradeceu o apoio do torcedor neste jogo difícil.

"Batemos 42 pontos, em um campeonato superdifícil, foi um jogo difícil contra o Sport. É desfrutar desse momento, agradecer mais uma vez o torcedor, que veio e nos apoiou até o último minuto. Agora é descansar porque quarta tem mais", disse ele.

Na quarta-feira (17), O Ceará enfrenta o Fortaleza no Clássico-Rei, às 20 horas no Castelão, pela 33ª rodada da Série A.