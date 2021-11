Tiago Nunes valoriza vitória, força do grupo do Ceará e sonha com vaga na Libertadores

O técnico Tiago Nunes comemorou muito a vitória do Ceará por 2 a 1 diante do Corinthians no Castelão na noite desta quinta-feira pela 35ª rodada da Série A por sacramentar o primeiro objetivo traçado pelo clube e encaminhar outros, como vaga nas competições internacionais.

Por chegar aos 49 pontos, o Alvinegro está matematicamente garantido na Série A do ano que vem, primeiro objetivo do clube chega forte para as três rodadas finais para conquistar uma vaga inédita na Libertadores.

"É um momento importante da nossa caminhada, com a presença maciça do nosso torcedor. O clube traçou objetivos, metas e atingimos a primeira, que era manter o Ceará na Série A. Aos chegar aos 49 pontos conseguimos. O desafio seguinte é fazer o Ceará disputar mais uma vez uma competição internacional. Faltam 3 finais. Vamos lutar para fazer o máximo numero de pontos possíveis. Queremos brigar pelo nosso máximo. Se atingirmos a Sul-Americana será um grande feito, mas podemos sonhar com uma Pré-Libertadores. Teremos 3 jogos dificílimos mas contamos com todo elenco e a torcida para conseguirmos", disse ele, lembrando os jogos contra Flamengo (dia 30 no Maracanã), América/MG (dia 5 no Castelão) e Palmeiras (dia 9 no Allianz Parque).

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes

Grupo

Para o treinador, a vitória contra um adversário qualificado como o Corinthians, hoje o 4º colocado, passa pelo trabalho de todo o elenco.

"Não existe um time só com 11 jogadores. Quando eu oportunizava a todos, com as trocas a cada jogo, era pra mostrar que todos eram importantes e serem importantes no momento certo. Muitos aqui esperaram a oportunidade e não desistiram, com o Jorginho, o Yony. O Igor foi vaiado contra o Sport e fez o belo cruzamento para o segundo gol. Eu valorizo a todos, ao trabalho coletivo".

Torcida

Por fim, Tiago Nunes elogiou o apoio do torcedor do Ceará e espera que diante do América, no dia 5, no último jogo do clube em casa na Série A, o Castelão esteja com um público ainda maior para apoiar o time.

"O torcedor sempre esteve com a gente, mas desde o jogo com o Fluminense quando vencemos com um jogador a menos que se criou uma cinergia diferente. O torcedor foi o jogador que faltava e com ele nos tornamos mais fortes desde ali. E um vez mais, ele nos fez buscar a vitória. Temos que manter estar cinergia em alta, essa troca, e na próxima partida contra o América, o torcedor está convocado para bater a marca dos 40 mil ou até a capacidade máxima do Castelão para nosso último jogo em casa para buscar um grande resultado".