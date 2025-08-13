Morre Manoel Bocão, presidente do Maranguape Futebol Clube e figura histórica do futebol cearense

O futebol cearense perdeu nesta quarta-feira (13) uma de suas figuras mais emblemáticas. Francisco Emanoel de Oliveira Paula, carinhosamente conhecido como Manoel Bocão, presidente do Maranguape Futebol Clube, faleceu aos 64 anos, deixando uma trajetória marcada por quase quatro décadas de dedicação ao esporte.

Manoel Bocão, pai do jornalista e narrador esportivo do Sistema Verdes Mares, Brenno Rebouças, será lembrado como um símbolo de amor, compromisso e entrega ao futebol.

O Maranguape teve em Manoel um de seus maiores líderes, atuando desde os tempos de intermunicipal de futebol e futsal. Como gestor geral e, posteriormente, presidente, acumulou conquistas expressivas: quatro títulos intermunicipais de futebol de campo, dois de futsal, além de conduzir o clube ao vice-campeonato cearense de 2002, no primeiro ano na elite estadual. Mais recentemente, comandou o time nas conquistas da Série C do Campeonato Cearense em 2023 e da Série B em 2025, garantindo o retorno do Gavião da Serra à primeira divisão.

Luto oficial e clubes se manifestam

A Federação Cearense de Futebol (FCF) decretou luto oficial de três dias, com bandeira a meio mastro e um minuto de silêncio em todas as partidas das equipes cearenses. O presidente da entidade, Mauro Carmélio, destacou o legado de Manoel Bocão: “Ele foi um dos grandes líderes e um dos responsáveis pelo crescimento do futebol cearense. Deixou amigos, admiradores e um legado de dedicação. Sua maior e última alegria foi testemunhar o acesso do clube à primeira divisão”.

O Fortaleza Esporte Clube também manifestou pesar, lembrando Manoel como “um gestor que demonstrou não só uma paixão inigualável pelo seu time, mas pelo futebol cearense e o esporte em si”, enviando condolências à família, amigos e à cidade de Maranguape.

O Ceará Sporting Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento e, em nome de sua diretoria executiva, o presidente João Paulo Silva se solidarizou com amigos e familiares.

Em nome da Diretoria Executiva do Ferroviário Atlético Clube e de toda a família coral, o presidente Aderson Maia manifesta solidariedade aos familiares e amigos de Manoel Bocão, em especial ao jornalista e narrador esportivo Brenno Rebouças, seu filho.

