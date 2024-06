Morre César, ex-goleiro do Corinthians, aos 69 anos

César, ex-goleiro do Corinthians, morreu na noite da última quinta-feira (20) em Maceió (AL). Ele tinha 69 anos e lutava contra uma infecção generalizada. Ele estava internado desde o início do mês por conta de uma parada cardíaca.

De acordo com informações do UOL, César chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas precisou ser transferido para um hospital de maior porte em seguida, por conta de complicações no seu quadro de saúde.

Alagoano, César vestiu a camisa do Corinthians nos anos 1980, somando 58 jogos com a camisa da equipe paulista. Ele também acumulou passagens por Juventus, CRB, ASA e Flamengo, do Piauí.