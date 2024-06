Sede do Corinthians é invadida por torcedores em meio a crise do clube

Torcedores do Corinthians invadiram a sede do clube nesta quinta-feira (20), para protestar pela má fase do time. Integrantes de uma torcida organizada do Corinthians, cerca de 30 pessoas, estiveram no Parque São Jorge e fizeram cobranças aos diretores do clube.

Veja Vídeo

COBRANÇA NO PSJ!



Membros de uma das torcidas organizadas do Corinthians estão no Parque São Jorge e cobraram o diretor administrativo Marcelo Mariano (Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo estava junto na reunião);



Torcedores aguardam pra falar com Augusto Melo.… pic.twitter.com/StZdy0xflF — Vessoni (@Vessoni) June 20, 2024

Momento conturbado

O Timão vive momento conturbado fora de campo, em crise administrativa e dentro das quatro linhas, está na zona de rebaixamento da Série A com apenas 7 pontos em 10 rodadas, na 17ª colocação.

Como haviam apenas dois seguranças no local no momento da chegada do grupo de 30 torcedores, eles invadiram a sede pela entrada do estacionamento para conversar com diretores.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local com a presença de cinco viaturas dentro do Parque São Jorge. Três carros da PM chegaram posteriormente.

Funcionários do clube chegaram a trancar portas de acesso ao prédio administrativo para conter a entrada dos torcedores.