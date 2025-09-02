Diário do Nordeste
Moisés deve retomar atividades com o restante do elenco do Fortaleza na quinta-feira

Jogador está lesionado desde o dia 13 de abril

Escrito por
e
Jogada
Legenda: Moisés, atacante do Fortaleza.
Foto: Davi Rocha/SVM

O atacante Moisés deve ser reintegrado aos trabalhos com todo o grupo na quinta-feira (5), quando o time se reapresentar. O restante do elenco está de folga, mas o jogador segue realizando trabalhos físicos no Pici. 

O atleta se lesionou no duelo contra o Internacional ainda no primeiro turno, quando foi empurrado por Deyverson durante a comemoração de um gol. O duelo ocorreu no dia 13  de abril, há quase cinco meses. Moisés já faz atividades individuais com bola, como chute, mudança de direção e outras coisas mais simples. 

Além disso, o atleta não sente mais dores. Nesta quarta-feira (3), ele vai realizar novamente outro trabalho individual. Com isso, o atacante deve, enfim, retomar as atividades com o restante do elenco. 

O Tricolor do Pici volta a campo somente no dia 13 de setembro, sábado, quando enfrenta o Vitória. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro.

