Moisés deve retomar atividades com o restante do elenco do Fortaleza na quinta-feira

O atacante Moisés deve ser reintegrado aos trabalhos com todo o grupo na quinta-feira (5), quando o time se reapresentar. O restante do elenco está de folga, mas o jogador segue realizando trabalhos físicos no Pici.

O atleta se lesionou no duelo contra o Internacional ainda no primeiro turno, quando foi empurrado por Deyverson durante a comemoração de um gol. O duelo ocorreu no dia 13 de abril, há quase cinco meses. Moisés já faz atividades individuais com bola, como chute, mudança de direção e outras coisas mais simples.

Além disso, o atleta não sente mais dores. Nesta quarta-feira (3), ele vai realizar novamente outro trabalho individual. Com isso, o atacante deve, enfim, retomar as atividades com o restante do elenco.

O Tricolor do Pici volta a campo somente no dia 13 de setembro, sábado, quando enfrenta o Vitória. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro.