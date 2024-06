Messi tem a camisa mais vendida da MLS; veja Top-25

As camisas do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez, companheiros de equipe no Inter Miami, foram as mais vendidas durante os primeiros meses da temporada da liga americana de futebol (MLS), segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira (10) pela competição. A camisa com o número 10 de Messi se tornou rapidamente a de maior procura entre os fãs após sua contratação pelo Inter em junho de 2023.

O craque argentino segue sendo um fenômeno esportivo nos Estados Unidos e sua presença enche os estádios até dos adversários do time de Miami, em jogos que chegaram a ter 72 mil espectadores. Suárez, seu grande amigo e ex-companheiro de Barcelona, ocupa agora a segunda posição entre as camisas mais procuradas no início de sua primeira temporada no Inter Miami.

Messi e Suárez, agora concentrados com suas seleções para a disputa da Copa América (20 de junho - 14 de julho), ocupam a terceira posição na artilharia da MLS com 12 gols cada um.

Legenda: Suárez ocupa agora a segunda posição entre as camisas mais procuradas da MLS Foto: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Líder do campeonato após 18 rodadas, o Inter Miami conta com outras camisas entre as 25 mais vendidas: as dos espanhóis Jordi Alba (18º) e Sergio Busquets (24º) e a do americano Benjamin Cremaschi (25º). A classificação se baseia nas vendas de camisas no site da MLS registradas entre 1º de janeiro e 30 de abril. A temporada da liga americana começou no dia 21 de fevereiro e a final será disputada em 7 de dezembro.

Confira o ranking das 25 camisas mais vendidas da MLS em 2024

1 – Lionel Messi-Inter Miami CF

2 – Luis Suárez – Inter Miami CF

3 – Luciano Acosta – FC Cincinnati

4 – Cucho Hernández – Columbus Crew

5 – Riqui Puig – LA Galaxy

6 – Pedro de la Vega-Seattle Sounders FC

7 – Jordan Morris – Seattle Sounders FC

8 – Hany Mukhtar – Nashville SC

9 – Giorgos Giakoumakis – Atlanta United

10 – Emil Forsberg – Red Bulls de Nova York

11 – João Paulo-Seattle Sounders FC

12 – Aidan Morris – Columbus Crew

13 – Jacob Shaffelburg – Nashville SC

14 – Darlington Nagbe – Columbus Crew

15 – Brian Gutierrez-Chicago Fire FC

16 – Héctor Herrera – Houston Dynamo FC

17 – Carles Gil – Revolução da Nova Inglaterra

18 – Jordi Alba – Inter Miami CF

19 – José Martínez – Philadelphia Union

20 – John Tolkin – Red Bulls de Nova York

21 – Cristian Roldan – Seattle Sounders FC

22 – Bongokuhle Hlongwane- Minnesota United FC

23 – Teemu Pukk i- Minnesota United FC

24 – Sergio Busquets - Inter Miami CF

25 – Benjamin Cremaschi – Inter Miami CF