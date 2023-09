Mauro Carmélio fala sobre jogo da Seleção Brasileira no Castelão: 'vai vir, com toda certeza'

Prestes a completar 50 anos, a Arena Castelão, maior palco do futebol cearense, vive a expectativa de receber um jogo da Seleção Brasileira, que iniciou, recentemente, o novo ciclo para a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Para isso, a Federação Cearense de Futebol está trabalhando em conjunto com o Governo do Estado. Em entrevista exclusiva para o Sistema Verdes Mares logo após o bicampeonato do Ferroviário na Série D, Mauro Carmélio, presidente da entidade que rege o futebol no estado, afirmou que o Brasil fará sim um jogo no Gigante da Boa Vista.

"Estamos trabalhando para isso, o Castelão está melhorando muito. Mas se não for Brasil e Argentina, é outro jogo. Tem muitos jogos ainda pelas Eliminatórias, muitos amistosos, com seleções europeias. Vamos ter calma e paciência. Tenho certeza que o Ednaldo está cheio de pedidos, mas vai vir. Pode ter certeza, antes da Copa, vai vir um jogo da nossa Seleção, com toda certeza. Até porque o Castelão é um amuleto da CBF, da Seleção, para grandes jogos e grandes conquistas", disse.

BRASIL X ARGENTINA

A expectativa dos torcedores cearenses é que o confronto realizado em Fortaleza possa ser contra a Argentina, já que, de acordo com a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, é o jogo que o Brasil tem previsto para realizar como mandante em novembro, mês em que a Arena Castelão completará os seus 50 anos de história.