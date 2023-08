No aniversário de 50 anos, Castelão pode receber jogo da Seleção Brasileira em novembro; entenda

O Castelão completa 50 anos no dia 11 de novembro de 2023. E para comemorar o momento histórico, o Governo do Estado e a Federação Cearense de Futebol estão trabalhando para que o estádio receba na data um jogo da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, confirmou que já há uma movimentação para que o jogo aconteça.

"Esse evento está sendo delineado e trabalhado pela Federação e Governo do Estado com a CBF e a Conmebol. Temos que cumprir o caderno de encargos da Conmebol e para isso necessita de algumas modificações e atualizações da Arena Castelão", disse ele.

O último jogo da Seleção Brasileira na Arena Castelão aconteceu em outubro de 2015, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1, com gols de Willian (duas vezes) e Ricardo Oliveira. O estádio foi palco de jogos importantes do Brasil na Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014.

Calendário

De acordo com a tabela das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil tem um jogo previsto como mandante em novembro, diante da Argentina, atual campeã do mundo, pela 6ª rodada.