Gramado da Arena Castelão tem manutenção intensificada com pausa para data Fifa

O gramado da Arena Castelão passa por um trabalho reforçado de manutenção no período da Data Fifa. Além da poda, o local tem recebido adubação granulada e líquida, irrigação e outros procedimentos. O trabalho iniciou ainda no confronto entre Ceará e Criciúma, no último dia 2, e vai até esta quarta-feira (13), antes do duelo entre Fortaleza e Corinthians, pela Série A. São 11 dias de pausa no total. O sistema de som e a iluminação também passam por melhorias.

Em 2023, o estádio já recebeu 39 jogos de seis competições. A Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a Secretaria do Esporte (Sesporte) têm discutido melhorias com os clubes. Além disso, mantém diálogo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em busca de executar as exigências da entidade para receber duelos da Sula e do Brasileirão.

“Temos realizado adubação granulada duas vezes por semana, adubação líquida dia sim outro não, e isso tem resultado em uma qualidade melhor do campo. Hoje, o estádio tem plenas condições de receber partidas pela Série A, B, Sul-Americana e demais competições”, explicou Quintino Vieira, superintendente da SOP.

“Estamos trabalhando e melhorando cada vez mais a condição do gramado e isso foi verificado no jogo da Sul-Americana. Melhoramos a qualidade de tração, especialmente nas áreas que tem um sombreamento, e temos observado essa melhora até no toque de bola dos jogadores”, completou Rogério Pinheiro, secretário do Esporte.

O sistema de som da praça esportiva passa por manutenção. Já a iluminação do campo está sendo substituída, com conclusão prevista para o mês de outubro. A troca dos placares eletrônicos, o novo sistema de geradores e a iluminação cênica do estádio devem ser instalados no início de novembro.