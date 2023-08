Com falhas na qualidade de imagem, telão da Arena Castelão deve ser substituído ainda em 2023

Alvo de reclamações de diversos torcedores, os placares eletrônicos da Arena Castelão apresentam falhas e atrapalham a visualização dos lances que lá são exibidos. Assim como imagens internas do estádio e o próprio placar das partidas. A Secretaria do Esporte informou, por meio de uma nota, que a instalação de novos placares e substituição da iluminação serão realizados ainda neste ano.

"A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que estão previstas ainda para este ano a instalação de dois novos placares eletrônicos e a substituição dos sistemas de iluminação do campo e de iluminação cênica", informou a Sesporte.

No dia 9 de fevereiro, o Diário do Nordeste apurou que a Arena Castelão passaria por reformas. A renovação do gramado, que também já é motivo de insatisfação, a revisão das catracas e manutenção dos telões e melhoria da comunicação visual, seriam reformas inclusas nesse projeto.

No começo do ano, a expectativa era que a partida entre Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU, pelo jogo de volta da 2ª fase eliminatória da Libertadores, marcasse a "inauguração" das reformas, mas não foi o que aconteceu. Logo após a partida reclamações surgiram nas redes sociais e as falhas apontadas foram apenas "mascaradas", como é o caso dos corrimões que não haviam sido pintados.

CASOS

Um caso que repercutiu bastante nos últimos dias foi o gol anulado de Saulo Mineiro, na partida entre Ceará e ABC. O lance anulado pelo VAR foi mostrado nos telões do estádio enquanto a arbitragem de vídeo ainda analisava a jogada. Porém, os torcedores não conseguiram entender o que acontecia, já que o estado dos telões não eram bom.

Legenda: Lance do gol anulado de Saulo Mineiro sendo exibido no telão da Arena Castelão Foto: Samuel Marinho/Arquivo pessoal