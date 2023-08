Vídeo motivacional do Olimpia contra o Flamengo provoca brasileiros: 'Nenhum tem mais história'

Para o segundo jogo contra o Flamengo, após ser derrotado por 1 a 0 jogando a partida de ida no Maracanã, o Olimpia preparou um vídeo motivacional que foi mostrado aos jogadores antes do confronto decisivo. O clube paraguaio divulgou o conteúdo em suas redes sociais e o resultado do vídeo foi mostrado dentro de campo, com a vitória por 3 a 1 e a classificação da equipe para as quartas de final da Libertadores. ,

No vídeo é mostrado um programa brasileiro debochando do adversário do Flamengo, Olimpia, durante o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Além disso, também é exposto uma fala de Jorge Sampaoli, técnico do Rubro-Negro, falando que acredita que sua equipe poderia decidir a final da competição no Maracanã.

"Eles [Flamengo] podem ter os milhões, mas nenhum deles merece a glória como vocês. Nenhum brasileiro tem mais história que essa camisa", diz o narrador do vídeo.

VEJA O VÍDEO

O vídeo publicado esteve acompanhado da frase “O vídeo motivacional a que os jogadores assistiram, minutos antes do jogo memorável desta noite”.

"Olá, garotos. Como estão? Sou eu novamente. Você lembra que os brasileiros diziam que seria uma partida fácil? Que o Maracanã chama a classificação. [jornalista brasileiro] "Olímpia! Olímpia? Flamengo já nas quartas da Libertadores. Olímpia" [Sampaoli] "Mas, estou confiante que o Flamengo pode chegar à disputa da final no Maracanã". Eu disse a eles que estavam há 90 minutos para mudar a história. E sabe de uma coisa? Eles fizeram isso. Eles fizeram isso.

Além disso, o resultado nos vê como todos queríamos. Você fez um país voltar, acreditar em você e que o rival desista conta que eles enfrentaram ao Olimpia de sempre. Aquele que luta cada bola como se fosse a última. O Olimpia que não se importa se o árbitro for local. É um pênalti maior que o do Maracanã. Aquele que costumava calar bocas e estádios de silêncio.

E acredite, eles estavam a centímetros de distância de silenciar o Maracanã. Na verdade, por um momento eles conseguiram. Você viu seus rostos quando acabou o jogo? Vocês perceberam como eles acabaram? Eles acabaram no chão, perturbados e em vez disso você se levanta, querendo o próximo jogo a ser jogado.

Enquanto no alto teatro do estádio eu ouvi um monte de gente cantando. Porque é isso que eles colocam o coração. Agora vem a batalha final. A vantagem eles têm, mas a fome e o desejo de vencer que você tem é muito maior. Eles podem ter os milhões em orçamento, mas nenhum deles merece a glória como vocês. E sabe de outra coisa, nenhum brasileiro tem mais história do que esta camisa.

Nenhum brasileiro ganhou mais que essa faixa que cruza seu corpo. Agora vá e traga para este vestiário a classificação que tantos merecem. O povo voltou a acreditar Agora que você criou toda a América do Sul.

Vamos! Não, mas não! Vá em frente! Vamos, Olímpia!", disse o narrador.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto