Olimpia x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Olimpia e Flamengo se enfrentam às 21 horas (horário de Brasília) desta quinta-feira (10). A partida é válida pelas Oitavas de final da Libertadores e acontece no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A equipe brasileira saiu vitoriosa do primeiro jogo, pelo placar de 1 a 0, precisando apenas empatar para passar de fase. Quem passar para as Quartas de final, enfrenta o Fluminense.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olimpia: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Hugo Fernández e Walter González. Técnico: Francisco Arce

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Allan, Gerson (Victor Hugo), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

OLIMPIA X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Libertadores (jogo de volta)

Local: Estádio Defensores Del Chaco (Paraguai)

Data: 10/08/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)