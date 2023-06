Gramado da Arena Castelão passou por manutenção durante período sem jogos; veja fotos

Em 2022, a Arena Castelão foi o estádio mais usado para jogos de futebol no Brasil. Ao todo, o espaço recebeu 73 partidas, seguido por Maracanã e Mineirão (65 cada). Se comparado ao ano passado, o local recebeu menos partidas na atual temporada. Até esta sexta-feira (23), o local sediou 25 partidas, o que corresponde a 34% do total referente a todo o ano anterior. Com a pausa nos jogos para a Data-Fifa, o gramado recebeu nova manutenção. O último jogo ocorreu em 10 junho, entre Ceará e CRB, pela Série B.

Os trabalhos de reparo do gramado passam pela adubação, irrigação e corte da grama. O cronograma da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) iniciou ainda em 12 de junho e vai até este sábado, dia 24, quando a arena recebe o duelo entre Fortaleza e Atlético-MG, pela Série A.

Legenda: Gramado da Arena Castelão recebe reparos. Foto: Silvio Júnior/SOP

Em novembro de 2022, com o alto número de jogos e as constantes reclamações das equipes, o gramado começou a ser trocado. A entrega ocorreu em março de 2023, o que acarretou também na não disputa de alguns torneios naquele espaço. O Estádio Presidente Vargas recebeu várias dessas partidas. Assim, o número de jogos na Arena foi reduzido no início da temporada.

Até a metade da temporada 2023, o Castelão recebeu, ao todo, 25 duelos das seguintes competições: Copa do Nordeste (5), Campeonato Cearense (5), Copa Libertadores da América (2), Copa do Brasil (2) e Séries A (5) e B (3) do Campeonato Brasileiro.

Só nas Séries A e B, ainda faltam 30 partidas a serem disputadas no local. Caso o Fortaleza chegue à final da Sul-Americana, serão mais três na conta. Assim, o Castelão deve encerrar a temporada tendo sediado 58 duelos, o que corresponde a 79,45% da última temporada. Ou seja: com redução de 21% (17 partidas).

O primeiro jogo pós Data-Fifa será neste sábado (24). O Fortaleza enfrenta o Atlético-MG às 18h30 (de Brasília), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.