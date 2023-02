Após reformas, Arena Castelão é entregue com novo gramado; veja imagens

O novo gramado da Arena Castelão foi entregue na manhã desta terça-feira (28). O governador Elmano de Freitas e a vice Jade Romero estiveram na apresentação do espaço, que passou por outras melhorias. Marcelo Paz e Carlos Moraes, presidentes de Fortaleza e Ceará, respectivamente, também compareceram.

"A nova drenagem suportou muito bem as chuvas que aconteceram. Nós estamos seguros que teremos um espetáculo de futebol, em condições elevadas para os nossos jogadores", disse Elmano de Freitas.

"Feliz em entregar ao povo cearense um gramado de alto rendimento para o espetáculo do futebol. Como secretária das mulheres, deixo meu abraço a todas vocês. A gente conta com toda a torcida, com a presença feminina aqui no estádio. E que a gente vai sempre reforçar, junto com os clubes, essa presença que é tão importante... Em especial das mulheres. Que o futebol seja sempre um grande espetáculo a todos os cearense", ressaltou a vice-governadora.

REFORMA

A reforma do equipamento teve início em novembro de 2022, sob responsabilidade da SOP (Superintendência de Obras Públicas). Além da grama, que foi totalmente trocada e plantada, a Arena Castelão também passou por reformas nos banheiros, nos vestiários e na iluminação. Além disso, os placares serão substituídos.

"Gostaria de agradecer ao governador todo o empenho do Governo do Estado em entregar esse equipamento, que é a nossa principal praça esportiva. Praça de tantas alegrias, com excelência do gramado, da reforma de uma maneira geral. Esperar que a gente tenha grandes embates, embats saudáveis, vários espetáculos, que seja um local de família, de entretenimento e que leve alegria ao povo cearense. É um grande presente que a gente reinvindicou", ressaltou o presidente do Alvinegro.

Ainda durante esta tarde, o Fortaleza realiza treinamento com foco no jogo da Libertadores. O Tricolor do Pici faz a primeira partida no novo gramado do estádio contra o Deportivo Maldonado, nesta quinta-feira (2). Marcelo Paz falou sobre a reforma do equipamento.

"O futebol cearense cresceu demais, isso faz bem à autoestima do nosso povo, à economia. Nós que fazemos o futebol precisamos de um palco como esse. Se fala muito do gramado, da reforma que aconteceu, mas foi restaurado muito mais do que o gramado. A gente olha o Castelão como um todo, é um palco de altíssimo nível. Eu que tenho oportunidade de rodar o país inteiro e a América do Sul, o Castelão é um dos melhores da América do Sul com toda certeza. É um orgulho para o povo cearense. Cabe a nós preservar", destacou o presidente do Tricolor.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Governador do Ceará, Elmano de Freitas visitou a Arena Castelão após reforma. Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Troca do gramado teve início em novembro de 2022. Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Além do gramado, a Arena também passou por reparos em outros espaços. Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão foi totalmente trocado. Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Fortaleza x Deportivo Maldonado será o primeiro jogo da Arena Castelão em 2023. Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Após três meses de reforma, Arena Castelão foi entregue nesta terça-feira. Foto: Beatriz Carvalho/SVM

Legenda: Arena Castelão foi entregue na manhã desta terça-feira. Foto: Beatriz Carvalho/SVM