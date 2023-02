Com novo gramado pronto, Arena Castelão deverá ser liberada antes do prazo estipulado

A entrega do gramado da Arena Castelão poderá ser feita antes do prazo estipulado. O calendário das obras está adiantado e tudo pode ser finalizado no dia 27 de fevereiro. De acordo com o Quintino Vieira, superintendente de Obras Públicas (SOP), explica o que ocorre nessa etapa final dos trabalhos.

“O gramado, hoje, está em perfeita condição. O cronograma da obra está avançado. Creio que na próxima quinta ou sexta-feira após o carnaval, o Castelão deverá estar sendo demarcado, para que a gente demonstre a população cearense, ao futebol cearense e nacional, de que o gramado, a partir do dia 27 ao dia 1 março, esteja 100% à disposição para o jogo. E, com certeza, terá um belíssimo jogo”, disse o titular da SOP. Após a entrega, o gramado deverá receber novo corte e ajustes finais de manutenção.

Com investimento de R$ 1,95 milhão, o novo gramado da Arena Castelão foi totalmente plantado. Além disso, o campo recebeu novos sistema de irrigação e drenagem. A reforma teve início em novembro de 2022 e o plantio começou em 18 de dezembro. O estádio recebeu outras melhorias, como no placar, nos banheiros, vestiários e estacionamento.

“Vamos trabalhar para que o Castelão esteja preparado para receber Série A, Série B e finais do Nordestão e do Campeonato Cearense para mostrar a todo Brasil, que além de ser um estádio maravilhoso tem um campo também maravilhoso”, disse o titular da SOP.

Quintino Vieira ressalta, mais uma vez, a necessidade de reduzir a quantidade de jogos nesta temporada. O Castelão recebeu um jogo a cada cinco dias em 2022. O estádio cearense foi o mais utilizado para jogos de futebol no Brasil. Ao todo, a Arena recebeu 73 partidas. Mais que Maracanã e Mineirão, que sediaram 65 cada.

“Nós vamos ter que diminuir também a quantidade de jogos anualmente. Já conversamos com a FCF, com os clubes. Vamos ter que baixar esses jogos para 50 a 55 jogos anuais. Não tem um estádio no Brasil que chegue a esse número. Mas se isso for feito, o gramado deverá ter uma durabilidade de até 7 ou 8 anos, e aí nós daremos manutenção diária ao gramado”, concluiu.

O jogo de reabertura da Arena Castelão será no dia 2 de março. O Fortaleza receberá o Deportivo Maldonado no jogo da volta da Copa Libertadores.